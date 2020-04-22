Главные новости за 21 апреля: чем жил мир и Украина [ Редактировать ]
Новости / Фото: Pixabay
Во вторник, 21 апреля, в Украине и в мире произошло много важных событий. Если вы что-то пропустили - мы предлагаем посмотреть самые главные из них. Podrobnosti.ua собрали подборку новостей.
- Карантин в Украине продлят: в МОЗ назвали сроки.
- Министр здравоохранения рассказал, как в Украине будут ослаблять карантин.
- В Тернопольской области "изолировали" целый город.
- В Киеве от коронавируса умерли два человека.
- Происхождение коронавируса: в ВОЗ сделали заявление.
- Продление карантина: у Зеленского раскрыли подробности.
- В Украине отменят все ученические олимпиады - Минобразования.
- В Украину из Израиля прибыли аппараты ИВЛ.
- Карантин могут продлить из-за массовых пасхальных служб - Кабмин.
- В Украине могут открыть продуктовые рынки.
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