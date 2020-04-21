Во вторник, 21 апреля, город Почаев Тернопольской области закрыли для въезда и выезда. Такая мера связана с вспышкой коронавируса.

Пропускать автомобили будут только по спецпропускам для обеспечения жизнедеятельности города. Весь въезжающий транспорт собираются дезинфицировать.

Такое решение принято из-за роста заболеваемости коронавирусом и из-за нарушений карантина во время богослужений на Пасху. До какого числа будут действовать такие меры - не сообщается.

Напомним, по состоянию на утро 21 апреля в Украине зафиксировали 6125 случая коронавирусной болезни COVID-19.