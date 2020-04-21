В Тернопольской области "изолировали" целый город [ Редактировать ]
Во вторник, 21 апреля, город Почаев Тернопольской области закрыли для въезда и выезда. Такая мера связана с вспышкой коронавируса.
Пропускать автомобили будут только по спецпропускам для обеспечения жизнедеятельности города. Весь въезжающий транспорт собираются дезинфицировать.
Такое решение принято из-за роста заболеваемости коронавирусом и из-за нарушений карантина во время богослужений на Пасху. До какого числа будут действовать такие меры - не сообщается.
Напомним, по состоянию на утро 21 апреля в Украине зафиксировали 6125 случая коронавирусной болезни COVID-19.
по теме
МОЗ закликає українців пересидіти вдома Великодні свята
Долучитися до церковних служб українці зможуть по телевізору та онлайн
На в'їздах у Київ посилили епідемічний контроль
У всіх, хто в'їжджає у Київ, перевіряють температуру - такий режим триватиме до 20 квітня
Особливий режим: на Буковині закрили продуктові крамниці та автозаправки
Аби зменшити розповсюдження коронавірусу, в регіоні не працюють навіть продуктові магазини - звечора люди масово кинулися скуповувати крупи та овочі
Закрытые магазины и запрет покидать дом: в трех областях ввели жесткий карантин
В субботу, 11 апреля, в некоторых областях Украины временно ужесточат карантин вплоть до закрытия продуктовых магазинов
На Львівщині подвоїлась кількість хворих на COVID-19
Через погіршення ситуації на кордонах області правоохоронці встановлюють блокпости - кого і на що перевірятимуть?
"Опозиційна платформа - За життя" на позачерговій сесії Одеської облради підтримала громадську ініціативу збільшити витрати на медицину та соціальне забезпечення українців
Одеська облрада сьогодні зібралася на позачергову сесію заради боротьби з коронавірусом - які рішення ухвалили депутати, і як це може поліпшити ситуацію?