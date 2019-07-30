Топ-5 способов отслеживания посылок с Aliexpress [ Редактировать ]
Глобальной виртуальной торговой интернет-площадкой Aliexpress пользуются миллионы людей из разных стран земного шара. Здесь предлагается огромное разнообразие товаров от производителей из КНР. В списке самых посещаемых сайтов мира данный ресурс занимает 32-е место. Поэтому столь актуально знать о том, как точно отследить посылку Aliexpress, отправленную продавцом после совершения покупки.
Существует несколько распространенных способов для отслеживания почты. Получатель вправе выбрать для себя наиболее оптимальный и комфортный.
Отслеживание по трек-номеру через интернет-сервисы
Для отслеживания посылок наиболее удобным, быстрым и надежным способом является специализированный сервис, позволяющий в режиме реального времени получить исчерпывающую информацию. С его помощью отслеживание почтовых отправлений происходит практически мгновенно, при этом процесс требует минимальных затрат времени и сил. Пользователю достаточно всего лишь в специальную строку поиска ввести трек-номер для отслеживания почты.
Трек представляет собой уникальный код, состоящий их таких символов, как числа и буквы латинского алфавита. Получателя о нем информирует отправитель, который получает этот идентификатор у оператора после того, как зарегистрирует посылку. Также, в случае покупок на Aliexpress, почтовый индивидуальный код отображается на странице заказа. Отследить трек очень просто, надо его значение ввести в поисковую строку, чтобы получить актуальную информацию о текущем статусе посылки.
Любое отслеживание почты обеспечит точный и удобный сервис Posylka.net. Он позволяет быстро найти посылку даже тогда, когда служба доставки неизвестна. При этом пользователю, чтобы отследить посылку, не придется тратить время на то, чтобы переходить с сайта на сайт. Система автоматически определит почтовую службу и предоставит полную информацию по грузу.
Сервис Posylka.net имеет доступ к более чем 500 службам доставки и почтовым операторам по всему миру. В их число входит и такая служба доставки, как Aliexpress Shipping. Благодаря использованию сервиса, почтовое отслеживание не вызывает никаких проблем, обеспечивая получателя своевременной и достоверной информацией. Чтобы он всегда мог найти посылку и контролировать ее доставку, испытывая обоснованную уверенность в сохранности груза.
Отслеживание по номеру ТТН
У вас есть возможность отследить почтовое отправление по номеру товарно-транспортной накладной. Этот способ актуален в том случае, если груз был отправлен по ТТН. Этот документ заполняется грузоотправителем. В данной ситуации номер ТТН выступает в качестве почтового идентификатора. Отследить трек также возможно с помощью универсального интернет-сервиса.
Отслеживание по номеру декларации
Проследить посылку можно и по номеру декларации. Его получателю также сообщает продавец. Для отслеживания почтового отправления, в поисковое поле вводится номер декларации и нажимается кнопка "Отследить". Если данные введены верно, то поиск почтовых отправлений займет минимум времени.
Мобильное приложение
Отследить посылку по номеру возможно с помощью приложения для мобильного, на iOS или Android. Вы можете скачать приложение определенной почтовой службы, либо универсального сервиса Posylka.net.
Для этого необходимо сделать следующие шаги:
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запустить программу на смартфоне;
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пройти регистрацию в системе;
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авторизоваться, введя регистрационный логин и пароль;
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нажать на значок "+";
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ввести идентификатор для проверки почтовых отправлений.
СМС-уведомление
Это достаточно надежный, но затратный способ, позволяющий отследить посылку по трек-номеру. Получатель будет в курсе ее перемещения, но за это "удовольствие" ежедневно с его счета станет взиматься определенная абонентская плата. Сервисы, предлагающие услугу СМС-уведомления, обновляют информацию о статусе груза до 6 раз в день. Услуга подключается к конкретному телефонному номеру, при желании получать сообщения на другой номер, опцию необходимо подключать заново. Выгоднее и проще скачать мобильное приложение и настроить бесплатные уведомления.
Сегодня найти посылку по номеру очень просто, ведь есть общий сервис отслеживания почтовых отправлений. Каждый желающий может выбрать для себя наиболее комфортный способ выяснить, где находится посылка. В любом случае, рекомендуется обязательно проводить отслеживание почтовых отправлений с Aliexpress и других популярных интернет-магазинов, потому что контроль и мониторинг помогут избежать возможных проблем. Если отследить посылку не получается, следует начать принимать профилактические меры, чтобы в будущем не понести финансовых убытков:
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подать заявление на розыск;
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до истечения срока защиты покупателя потребовать у продавца возврат.
Внимание, статусы, полученные в процессы отслеживания посылки, выступят в качестве доказательства правоты получателя в случае возникновения спора.
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