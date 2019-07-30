Глобальной виртуальной торговой интернет-площадкой Aliexpress пользуются миллионы людей из разных стран земного шара. Здесь предлагается огромное разнообразие товаров от производителей из КНР. В списке самых посещаемых сайтов мира данный ресурс занимает 32-е место. Поэтому столь актуально знать о том, как точно отследить посылку Aliexpress, отправленную продавцом после совершения покупки.

Существует несколько распространенных способов для отслеживания почты. Получатель вправе выбрать для себя наиболее оптимальный и комфортный.

Отслеживание по трек-номеру через интернет-сервисы

Для отслеживания посылок наиболее удобным, быстрым и надежным способом является специализированный сервис, позволяющий в режиме реального времени получить исчерпывающую информацию. С его помощью отслеживание почтовых отправлений происходит практически мгновенно, при этом процесс требует минимальных затрат времени и сил. Пользователю достаточно всего лишь в специальную строку поиска ввести трек-номер для отслеживания почты.

Трек представляет собой уникальный код, состоящий их таких символов, как числа и буквы латинского алфавита. Получателя о нем информирует отправитель, который получает этот идентификатор у оператора после того, как зарегистрирует посылку. Также, в случае покупок на Aliexpress, почтовый индивидуальный код отображается на странице заказа. Отследить трек очень просто, надо его значение ввести в поисковую строку, чтобы получить актуальную информацию о текущем статусе посылки.

Любое отслеживание почты обеспечит точный и удобный сервис Posylka.net. Он позволяет быстро найти посылку даже тогда, когда служба доставки неизвестна. При этом пользователю, чтобы отследить посылку, не придется тратить время на то, чтобы переходить с сайта на сайт. Система автоматически определит почтовую службу и предоставит полную информацию по грузу.

Сервис Posylka.net имеет доступ к более чем 500 службам доставки и почтовым операторам по всему миру. В их число входит и такая служба доставки, как Aliexpress Shipping. Благодаря использованию сервиса, почтовое отслеживание не вызывает никаких проблем, обеспечивая получателя своевременной и достоверной информацией. Чтобы он всегда мог найти посылку и контролировать ее доставку, испытывая обоснованную уверенность в сохранности груза.

Отслеживание по номеру ТТН

У вас есть возможность отследить почтовое отправление по номеру товарно-транспортной накладной. Этот способ актуален в том случае, если груз был отправлен по ТТН. Этот документ заполняется грузоотправителем. В данной ситуации номер ТТН выступает в качестве почтового идентификатора. Отследить трек также возможно с помощью универсального интернет-сервиса.

Отслеживание по номеру декларации

Проследить посылку можно и по номеру декларации. Его получателю также сообщает продавец. Для отслеживания почтового отправления, в поисковое поле вводится номер декларации и нажимается кнопка "Отследить". Если данные введены верно, то поиск почтовых отправлений займет минимум времени.

Мобильное приложение

Отследить посылку по номеру возможно с помощью приложения для мобильного, на iOS или Android. Вы можете скачать приложение определенной почтовой службы, либо универсального сервиса Posylka.net.

Для этого необходимо сделать следующие шаги:

запустить программу на смартфоне;

пройти регистрацию в системе;

авторизоваться, введя регистрационный логин и пароль;

нажать на значок "+";

ввести идентификатор для проверки почтовых отправлений.

СМС-уведомление

Это достаточно надежный, но затратный способ, позволяющий отследить посылку по трек-номеру. Получатель будет в курсе ее перемещения, но за это "удовольствие" ежедневно с его счета станет взиматься определенная абонентская плата. Сервисы, предлагающие услугу СМС-уведомления, обновляют информацию о статусе груза до 6 раз в день. Услуга подключается к конкретному телефонному номеру, при желании получать сообщения на другой номер, опцию необходимо подключать заново. Выгоднее и проще скачать мобильное приложение и настроить бесплатные уведомления.

Сегодня найти посылку по номеру очень просто, ведь есть общий сервис отслеживания почтовых отправлений. Каждый желающий может выбрать для себя наиболее комфортный способ выяснить, где находится посылка. В любом случае, рекомендуется обязательно проводить отслеживание почтовых отправлений с Aliexpress и других популярных интернет-магазинов, потому что контроль и мониторинг помогут избежать возможных проблем. Если отследить посылку не получается, следует начать принимать профилактические меры, чтобы в будущем не понести финансовых убытков:

подать заявление на розыск;

до истечения срока защиты покупателя потребовать у продавца возврат.

Внимание, статусы, полученные в процессы отслеживания посылки, выступят в качестве доказательства правоты получателя в случае возникновения спора.