20 українських медиків, які допомагали Італії боротися з коронавірусом, відзначили нагородами в МВС. Подарували годинники та преміювали. Одразу після урочистостей Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поспілкувався з лікарями. А вже після - з медиками поспілкувалися наші журналісти.

Юрій Сак, лікар, керівник шпиталю МВС у Київській області показує лікарню (знімає на телефон):

Ось ми бачимо кисневі балони, які тут знаходяться майже на кожному кроці, ось передає вітання - Чао! - наші італійські колеги, які з нами працюють і дають можливість отримати весь досвід, який тут є.

На цих кадрах український лікар Юрій Сак показує, як працюють італійські медики в умовах пандемії. В країні, яка посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19, наші медики провели майже три тижні.

Ми бачимо, що зараз коридори пусті, але десь два тижня тому тут було досить важко працювати.

Тепер усі вони вдома - живі та здорові. Повернулися 2 тижні тому, досі були на самоізоляції.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України вручає нагороду:

Мы сейчас сделаем все по правильному…

Професіоналізм, ініціатива, наполегливість - і це неповний перелік якостей, за які двадцять медиків-добровольців з усієї України отримали нагороду від Міністерства внутрішніх справ.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:

Помимо часов от министра, которые очень важны и дают право бесплатного проезда в трамвае, вы каждый получите соответствующую премию, которая уже начислена. Огромное уважение Украина получила в глазах миллионов итальянцев - и вы это хорошо знаете.

Україна була однією з країн, хто відрядив команду медиків на допомогу італійцям. Це - і престиж для країни, і неоціненний досвід для самих лікарів.

Усі протоколи і схеми лікування наші медики привезли з собою. В Італії вони були в провінції Марке - у регіоні, що постраждав від COVID-19 найбільше. Доводилося працювати і з "легкими", і з "важкими" пацієнтами.

Юрій Сак, лікар, керівник шпиталю МВС у Київській області:

Все службы работают очень слаженно, нет паники, нет страха у людей, никто не пытается отлынивать от работы - это восхищало. И то, что мы увидели отношение медицинского персонала к самим пациентам, общение между собой и с нами.

Софія Черниш, лікар-ендокринолог шпиталю МВС у Волинській області:

Вразила швидкість, коли наступив пік поступлення пацієнтів - швидкість орієнтації і розділення лікарні по зонах, щоб пацієнти не стикалися з коронавірусною інфекцією та з іншими.

Серед українських медиків, які працювали в Італії - анестезіологи, реаніматологи, інфекціоністи, терапевти і медсестри. До речі, перед тим як отримати сьогоднішні нагороди від урядовців - наші лікарі отримали дещо значно більше. Вдячність від простих італійців за врятовані життя.