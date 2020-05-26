В Одессе авто протаранило "скорую", приехавшую к пострадавшим в ДТП [ Редактировать ]
В Одессе автомобиль врезался в припаркованную машину скорой помощи. В это время, медики помогали пешеходам, которых сбил другой автомобиль.
Об этом сообщает "Украинская Служба Информации" со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.
Ночью на Николаевской дороге женщина-водитель сбила двух пешеходов на переходе. На место аварии вызвали скорую помощь и патрульных.
"Пока медики спасали пострадавших, а полицейские составляли протокол, в карету скорой помощи врезался другой автомобиль. Водитель не рассчитал скорость и дистанцию", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды под Киевом произошла жуткая авария с участием 6 авто.
Также мы писали о том, что в Ивано-Франковске "скорая" попала в жуткое ДТП.
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