Вечером в воскресенье, 5 июля, в Житомире на территории, где дислоцируется 95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, покончил с собой 19-летний солдат срочной службы. Об этом сообщает 95 ОДШБр на своей странице в Facebook/

5 июля 2020 года во время вечерней проверки стало известно об отсутствии военнослужащего срочной службы, 2001 года рождения. В результате поиска, на отчужденной территории было найдено повешенное тело военнослужащего без признаков жизни. По предварительной информации, срочник покончил с жизнью из-за нераздельное любви. Продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что Украина назвала свои потери за годы войны на Донбассе.