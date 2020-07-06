В Житомире десантник покончил с собой [ Редактировать ]
Вечером в воскресенье, 5 июля, в Житомире на территории, где дислоцируется 95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, покончил с собой 19-летний солдат срочной службы. Об этом сообщает 95 ОДШБр на своей странице в Facebook/
5 июля 2020 года во время вечерней проверки стало известно об отсутствии военнослужащего срочной службы, 2001 года рождения. В результате поиска, на отчужденной территории было найдено повешенное тело военнослужащего без признаков жизни. По предварительной информации, срочник покончил с жизнью из-за нераздельное любви. Продолжаются следственные действия.
Ранее сообщалось, что Украина назвала свои потери за годы войны на Донбассе.
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