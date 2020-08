В среду, 5 августа, глава Минздрава Ливана Хамад Хасан заявил о том, что в результате взрыва в порту Бейрута погибли 113 человек. Об этом сообщает телеканал "Аль-Маядин".

При этом более 4 тысяч человек были травмированы. Десятки людей все еще находятся под завалами.

Правительство страны распорядилось поместить под домашний арест всю администрацию бейрутского порта, пока не будет установлена ответственность конкретных должностных лиц за произошедший взрыв.

Соответствующее решение принято на экстренном заседании кабинета. Его выполнение возложено на армию.

A clip of a domestic worker with 3 children at the time of the explosion, thank God they are all fine and no one was hurt.#Beirut 💔💔 pic.twitter.com/Fc5J5r1K2d — 🇵🇸Ahmad Obaida🇵🇸 (@AhmadOb99834963) August 5, 2020

oh my goodness this is so scary i’m so sorry for this man and his mother hope they are okay😭 #PrayForLebanon #prayforbeirut #Lebanon #Beirut pic.twitter.com/aiIDyuPcQM — 𝙹𝚘𝚎𝚕𝚕𝚎🇱🇧 (@Joelle_zarzour) August 5, 2020

This video of the fire at the warehouse before the explosion shows firefighter team on site at the #Beirut port. Now reports suggest none of them made it back... pic.twitter.com/TlSRocavuX — Michael A. Horowitz (@michaelh992) August 5, 2020

Напомним, 4 августа, в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва. Один произошел в порту Бейрута, около резервуаров с нефтью, второй - недалеко от резиденции премьер-министра Харири в центре города

Момент взрыва попал на видео. Все подробности случившегося смотрите по ссылке.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал взрывы в Бейруте.

Позже Совет безопасности Ливана огласил версию ужасного взрыва. Власти сообщили о том, что жертвами стали уже более 100 человек, а цифра продолжает расти. Также мы писали о том, что 300 тысяч человек остались без крыши над головой

Отметим, что по последним данным, украинцев нет среди пострадавших.

Правительство Бейрута подсчитало урон, который нанес взрыв в городском порту