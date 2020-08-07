Взрыв в Бейруте: 16 сотрудников порта задержали [ Редактировать ]
В Бейруте задержали 16 сотрудников порта в ходе расследования возможных причин взрыва. Об этом сообщает Associated Press.
Военный судья, ведущий расследование по факту взрыва, сообщил, что были допрошены 18 человек, включая сотрудников порта и таможни.
Издание пишет, что в то время, как следователи сосредотачиваются на портовых чиновниках, многие ливанцы прямо возлагают вину на политическую элиту, коррупцию и бесхозяйственность, "которые еще до катастрофы поставили страну на грань экономического коллапса".
"Кабинет министров ранее предупреждал агентство безопасности о том, что склад взрывоопасных химикатов, хранящийся в порту, представляет опасность. Этот отчет может вызвать вопросы о пренебрежении на высоком уровне", - говорится в сообщении.
Напомним, 4 августа, в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва. Один произошел в порту Бейрута, около резервуаров с нефтью, второй - недалеко от резиденции премьер-министра Харири в центре города.
Момент взрыва попал на видео. Все подробности случившегося смотрите по ссылке.
Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал взрывы в Бейруте.
Позже Совет безопасности Ливана огласил версию ужасного взрыва. Власти сообщили о том, что жертвами стали уже более 100 человек, а цифра продолжает расти. Также мы писали о том, что 300 тысяч человек остались без крыши над головой
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