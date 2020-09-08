Во вторник, 8 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко назвал все предложения Координационного совета оппозиции катастрофой. Об этом он сказал в интервью российским СМИ.

"Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю кто эти люди. Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают - это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали бы безработными!" - заявил он.

В ходе интервью Лукашенко также заявил, что за протестами в стране, с одной стороны, стоят внешние силы - прежде всего, американцы, которые действуют через центры в Польше и Чехии. Но, с другой стороны, есть и внутренние причины.

"Это то, что в Беларуси выросло два новых поколения и сформировался небольшой класс "буржуйчиков", которые хотят власти", - заявил он.

Напомним, что согласно официальным данным ЦИК Беларуси, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, что обеспечило ему переизбрание на шестой президентский срок. Его основной конкурент Светлана Тихановская набрала 10,1%.

Лидеры России, Казахстана и Китая поздравили Лукашенко с победой, но результаты голосования не признали депутаты Европарламента и главы МИД Европейского союза. Провести перевыборы потребовали власти Канады и Ирландии.

Александр Лукашенко отверг идею повторных выборов главы государства. Вместе с тем он согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституцию.