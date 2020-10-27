Медики назвали 10 продуктов, которые нельзя есть на голодный желудок. В некоторых случаях это просто бесполезно, а иногда может привести и к неприятным последствиям, пишет lhealth.info.

Йогурт. Если съедать йогурт натощак, то соляная кислота, которая находится в пустом желудке, будет разрушать молочнокислые бактерии, содержащиеся в йогурте. В итоге он просто не принесет никакой пользы.

Груша. В мякоти груши содержится очень много грубого волокна, которое может травмировать слизистую желудка, поэтому натощак их есть не рекомендуется. И, кстати, после того как вы съели грушу, лучше не пить сырую воду.

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Томаты. Дубильные вещества, которыми богаты помидоры, повышают кислотность желудка. Это может привести к развитию гастрита, панкреатита или колита. К похожим продуктам относятся хурма и сладкий картофель, в них также много дубильных веществ.

Бананы. Если есть бананы на голодный желудок, в крови резко повышается уровень магния, что может негативно сказаться на работе сердца. Кроме того, съеденный натощак банан может нарушить баланс калия и магния, и вы будете целый день вялыми.

Цитрусовые. В апельсинах, мандаринах и грейпфрутах содержится много фруктовой кислоты. Если съедать эти фрукты на голодный желудок, они могут вызвать изжогу, а также спровоцировать развитие гастрита.

Кофе. Неважно, пьете вы его с кофеином или нет, кофе стимулирует выработку желудочной кислоты и может стать причиной изжоги и чувства тяжести в желудке. А если постоянно заменять завтрак только кофе, развивается дефицит серотонина, что в итоге приводит к подавленному состоянию в течение дня.

Алкоголь. Выпив алкоголь натощак, вы опьянеете в два раза быстрее. А с утра вас ждет тяжелое похмелье, так как в этом случае выведение продуктов распада алкоголя происходит медленнее.

Холодные напитки. Такая привычка не только плохо сказывается на слизистой желудка, но и замедляет процесс поступления в него крови, в итоге замедляет и ухудшает процесс пищеварения.

Жевательная резинка. Жевание запускает работу всего пищеварительного тракта, и желудок начинает выделять сок, необходимый для переваривания пищи, а когда пищи в нем нет, зато есть много кислоты, страдает слизистая оболочка. В результате развиваются хронические гастриты и колиты.

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