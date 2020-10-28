Біля берегів Австралії знайшли новий кораловий риф. Науковці з океанічного інституту Шмідта досліджували підводні глибини біля материка і вперше за 120 років виявили справжній підводний хмарочос.

Висота рифу близько 500 метрів, це вище за Ейфелеву вежу. Завширшки він простягається на півтора кілометра. Науковці нанесли його на карту, тепер він входить до списку семи вершин Великого бар'єрного рифу.