2020 год не перестает удивлять. На недавно прошедших выборах в Намибии победу одержал политик, названный в честь лидера нацистов Адольфа Гитлера. Победитель уверяет, что не стремится к мировому господству.

Адольф Гитлер Уунона был избран с 85% голосов в бывшей немецкой колонии Намибии, которая до сих пор является домом для небольшой немецкоязычной общины. В этом регионе все еще существует ряд улиц, мест и людей с немецкими названиями и именами.

Как сообщает Daily Mail, благодаря поддержке своих избирателей Гитлер получил место в списке правящей партии "Организация народов Юго-Западной Африки" (СВАПО), которая неизменно завоевывает большинство голосов с момента обретения Южной Африкой независимости от апартеида в 1990 году.

Адольф Гитлер Уунона (слева) и Адольф Гитлер (справа)

Чтобы не смущать избирателей, имя политика даже было сокращено до "Адольф Г" в правительственной газете и во время демонстрации результатов на официальном сайте.

В комментарии изданию Bild Адольф Гитлер Уунона уверяет, что несмотря на сходство с печально известной исторической личностью, он "не имеет никакого отношения к нацистской идеологии".

"Мой отец назвал меня в честь этого человека. Вряд ли он понимал, что олицетворял Адольф Гитлер в свое время. В детстве я считал это совершенно нормальным именем. Только подростком я узнал, каким был этот человек", ­– комментирует политик.

По словам Гитлера, жена зовет его Адольфом, а в повседневной жизни его называют Адольф Уунона. Однако, несмотря на ужасные ассоциации с громким именем, менять он его не собирается.

" Я вовсе не стремлюсь к мировому господству. Тот факт, что я несу это имя вовсе не означает, что я хочу завоевать Ошану", - сказал Адольф Уунона, имея в виду регион, в котором он выиграл выборы.

Историческая справка

В XIX веке Намибия была немецкой колонией с 1884 года под названием Германская Юго-Западная Африка, пока империя не была лишена своих владений после поражения в Первой мировой войне.

Адольф Гитлер использовал унижение послевоенного Версальского договора, как инструмент пропаганды, чтобы заручиться поддержкой нацистов в 1920-х и 1930-х годах, а позже начал завоевание Европы и Советского Союза, и обладал маниакальным желанием покорить весь мир.

Бывшая штаб-квартира правительства Германии в Виндхуке 1946 год

Несмотря на 75-летнее искупление Германией своей вины за те зверства (войну, геноцид, антисемитизм), что сделал главный идеолог нацистской партии во Второй мировой Войне, в Намибии об этом мало слышали, поэтому там нет таких плохих ассоциаций с именем Адольфа Гитлера.

Тем не менее, на совести немецких солдат осталось около 65 тысяч убитых намибийцев во время кровавой кампании по подавлению местного восстания между 1904 и 1908 годами.

Убийства произошли после того, как немецкие оккупанты изгнали местные племена гереро с их коренных земель и вербовали их на принудительные работы, что привело к восстанию. Помимо резни, тысячи гереро были изгнаны в пустыню, где умерли от жажды и голода, а остальные были отправлены в лагеря для военнопленных.

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В прошлом году министр правительства Германии признал резню в Намибии геноцидом во время визита в эту африканскую страну. Правительство Германии заявило, что оно несет "особую ответственность" перед Намибией из-за "общего колониального прошлого" двух стран.

До сих пор в Намибии присутствует небольшая немецкоязычная община. 120 тысяч немцев посещают эту страну ежегодно.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Аргентине объявился 128-летний Адольф Гитлер. В то же время настоящий дом Гитлера превратят в полицейский участок.