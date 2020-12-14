Слезы - вовсе не признак слабости. Это умение быть открытым внешнему миру и не бояться показывать свои эмоции. Однако, есть люди, которые слишком близко принимают все к сердцу и часто плачут и впадают в депрессию. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый меланхоличный.

Итак, на первом месте оказался Рак. Он обожает строить из себя жертву, а все вокруг становятся негодяями при этом. Если же Рак реально погружается в депрессию, то лучше бежать куда глаза глядят. Иначе можно просто заразиться его ужасной меланхолией. Зато с чувством юмора у человека все в порядке.

Это самый злопамятный и злобный знак зодиака. Они также любят "погружаться" в прошлое и придумывать себе проблеме. Вне зависимости от этого, Раки - хорошие и верные друзья. Они способны поддержать близкого и подставить свое плечо в любую трудную минуту.

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