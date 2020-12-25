Форвард сборной Украины и английского "Вест Хема" Андрей Ярмоленко сменит клуб и перейдет в ливерпульский "Эвертон".

Переход 31-летнего игрока из состава "молотобойцев" в другой клуб может произойти во время открытого трансферного окна в январе 2021 года. За его выступлениями следили во время его игры в киевском "Динамо" и дортмундской "Боруссии".

Отмечается, что Контракт украинца с нынешним "Вест Хемом" рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 10 поединков, в которых забил два гола и отдал три ассиста.

Ранее мы писали, что Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам с "Вест Хэмом" после перенесенного коронавируса. Игрок заболел COVID-19 еще 13 ноября, перед матчем Лиги наций против Германии.

Кроме того, были слухи, что украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может продолжить свою карьеру в "Бешикташу". "Вест Хэм" сам предложил игрока турецкому гранду, связавшись с агентами, которые могут организовать трансфер.

Напомним, цена на Андрея Ярмоленка в мире неожиданно упала. Он подешевел на 3 миллиона евро. При этом, Стоимость полузащитника Манчестер Сити Александра Зинченко составила 30 миллионов евро.

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