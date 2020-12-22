Почта Великобритании приостановила доставку писем и посылок на территорию Европы. Об этом сообщает пресс-служба почтамта.

Отправления, которые находятся в системе будут храниться в безопасном месте пока не будет дано разрешение на отправку и доставку. При этом, в Турцию и Канаду доставка товаров и писем значительно замедлилась из-за низкого числа авиарейсов, которые отправляются из Великобритании.

Отмечается, что новый штамм коронавирунсой инфекции начал распространяться по территории Британии в конце минувшей недели, в следствии чего многие страны закрыли связь с зараженной частью мира.

Ранее мы писали, что в ВОЗ назвали причину появления нового штамма коронавируса. Вероятность модификации вируса увеличивается с ростом случаев его передачи.

Кроме того, на Закарпатье зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса. Ранее он был обнаружен в Великобритании.

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