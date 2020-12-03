Коронавірусний дипломатичний скандал розгорається між Лондоном і Берліном. Британський міністр охорони здоров'я закинув Європі неповороткість. Мовляв, завдяки брекзиту Лондону вдалося затвердити вакцину проти COVID-19, коли в ЄС над цим лише почали працювати. Але на захист Євросоюзу став німецький міністр.

Які його аргументи та чи насправді брекзит розв'язав руки Великій Британії - розповість Світлана Чернецька з Лондона.

Велика Британія стала першою в світі, де сироватку проти коронавірусу затвердили до використання. І це, мовляв, завдяки брекзиту: Лондону вдалося вирватися з тенет європейської бюрократії. Інакше - довелося б ще довго чекати на початок вакцинації.

Такої думки дотримуються чимало прихильників брекзиту та прем'єр-міністра. У це вірить і міністр охорони здоров'я країни Метт Генкок. Про це він розповів слухачам у інтерв'ю на радіо.

Метт Генкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії:

До початку року ми були залежні від Європейського медичного агентства. А завдяки брекзиту отримали можливість ухвалити самостійне рішення на підставі висновків британського регулятора світового класу. А не рухатися з тією ж швидкістю, що й європейці, у яких це все відбувається значно повільніше.

Справді, у Брюсселі тільки позавчора почали вивчати документацію препарату BioNTech/Pfizer. І обіцяють дійти рішення до кінця місяця. Тобто, за цей час десятки тисяч британців уже встигнуть отримати по дві дози вакцини. Але німецький міністр поспішив нагадати англійському колезі, чиїм продуктом країна захищатиме своїх громадян.

Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:

Після прочитаних коментарів стосовно брекзиту, хотів би уточнити, що розробники вакцини BioNTech - це європейська компанія, і міститься вона в ЄС. А це свідчить про одне: якщо європейський продукт хороший, його швидко схвалюють і беруть до використання. Тобто, найвигідніша модель під час кризи - це європейська та міжнародна співпраця.

Окрім того, каже міністр, головне - не хто перший. Важливо отримати ефективну та безпечну сироватку, якій довірятимуть люди. Саме тому в ЄС вирішили не йти шляхом екстреного затвердження. Хоча навіть якби Велика Британія й досі була повноцінним членом Євросоюзу, то так само могла б дійти самостійного рішення щодо використання вакцини. Адже за європейськими законами - це в умовах надзвичайних ситуацій не заборонено. Тим не менше, зволікати з доставкою препарату не варто, кажуть розробники. Адже перші пів року попит перевищуватиме пропозицію.

Альберт Боурла, голова фармакологічної компанії PFIZER:

Виробництво вакцини досі залишається проблемою. Адже нам раптом стало необхідним виготовляти великі порції нового препарату, якого раніше не було, а, відповідно, не існувало й лінії його виробництва. І нам ще не скоро вдасться збалансувати попит і пропозицію. Хоча ми робимо все, аби збільшити виробничу потужність.

У Європі до вакцинації приступлять лише з нового року. А до масових щеплень будуть готові не раніше як з літа.