Кофе нужно пить в меру, в противном случае, он превратится в настоящий яд для организма. Об этом заявляют ученые, передает newsyou.info.

В рамках исследования специалисты проанализировали данные почти 350 тысяч человек в возрастной категории 37-73 лет. Среди пациентов находились люди, у которых был специфический геном CYP1А2 - при таких обстоятельствах кофеин в организме метаболизируется быстрее.

Согласно результатам исследования, употребление шести и больше чашек кофе в день на 22% повышает риск инфаркта, если сравнивать потребление напитка в умеренном количестве - не больше двух чашек. Отмечается, участники эксперимента со специфическим геном рискуют в такой же мере, несмотря на особенность организма быстро перерабатывать кофеин.

Когда уровень кофеина в крови повышается, это приводит к высокому давлению - главный фактор риска при проблемах в работе сердца. Злоупотребление кофе сопровождается нервным возбуждением, дрожью и тошнотой.

Ученые подчеркнули, что те, кто не пьет кофе, также имеют риски получить инфаркт. Это говорит о том, что кофе богат на антиоксиданты, которые очень полезны. Ученые рекомендуют не злоупотреблять напитком, чтобы иметь хорошее здоровье.

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