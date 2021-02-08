Це озеро чи не єдина принада одного з найзанедбаніших районів Києва

Допомогти рідному району позбутися репутації найгіршого місця в Києві взялася група молодих ентузіастів, які народилися і виросли на Борщагівці. Що з того вийшло - розкаже Ольга Клюєва.

Вранці вихідного дня жителів спального району розбудив незвичний гул. Це учасники руху "Борщагівка - то є Європа" вирізали ополонки на озері Віра. Восени активісти провели біля водойми генеральне прибирання і запустили мальків.

Дмитро Гальчук, активіст спільноти "Борщагівка - то є Європа":

Ми вселили сюди товстолоба, 100 кг щук і 100 кг коропа.

Це озеро чи не єдина принада одного з найзанедбаніших районів Києва. Ще за радянських часів старенькі борщагівські двори на околиці міста "славилися" високим рівнем криміналу та наркоманії. І відтоді мало що змінилося.

Геннадій Брозніченко, пенсіонер, житель Борщагівки:

Сама територія вона непристосована до життя, от візьміть площадку, це як після війни.

Активісти нової борщагівської спільноти взяли за мету - зруйнувати стереотип про найгірший район міста.

Михайло Мостепан, активіст спільноти "Борщагівка - то є Європа":

Головний недолік байдужість людей, коли зона комфорту залишається за дверима квартири.

Лише за пів року група колишніх однокласників - на голому ентузіазмі - відремонтувала турнік, зарибила озеро, посадила дерева та квіти і майже ліквідувала стихійне звалище.

Антон Потапов, засновник руху "Борщагівка - то є Європа":

Ми робимо спортивний майданчик замість звалища Ми потрошку боремось з МАФами з перемінним успіхом. Люди насправді втягуються, до нових справ залучаються нові люди.

До ініціатив молоді почали долучатися і місцеві мешканці.

Христина Бобир, жителька Борщагівки:

В мене є ініціативи є бажання робити щось краще, прибирати, робити добрі справи. Щось добре і корисне для нашого району.

Ця ініціатива, вона ж громадянська ініціатива - я її підтримаю.

Особлива гордість спільноти - щомісячний забіг "Борщага ран". Так молодь пропагує здоровий спосіб життя, якого тут відчутно бракує.

Нам дуже прикро, що Борщагівку вважають найгіршим районом, насправді тут живе багато інтелігентних і активних людей, наприклад, як ми.

Волонтери закликають сусідів марно не чекати допомоги місцевої влади, а опоряджувати рідний район власними силами - гуртом.