"Борщагівка - то є Європа": активісти взялись покращувати життя у районі Києва [ Редактировать ]
Допомогти рідному району позбутися репутації найгіршого місця в Києві взялася група молодих ентузіастів, які народилися і виросли на Борщагівці. Що з того вийшло - розкаже Ольга Клюєва.
Вранці вихідного дня жителів спального району розбудив незвичний гул. Це учасники руху "Борщагівка - то є Європа" вирізали ополонки на озері Віра. Восени активісти провели біля водойми генеральне прибирання і запустили мальків.
Дмитро Гальчук, активіст спільноти "Борщагівка - то є Європа":
Ми вселили сюди товстолоба, 100 кг щук і 100 кг коропа.
Це озеро чи не єдина принада одного з найзанедбаніших районів Києва. Ще за радянських часів старенькі борщагівські двори на околиці міста "славилися" високим рівнем криміналу та наркоманії. І відтоді мало що змінилося.
Геннадій Брозніченко, пенсіонер, житель Борщагівки:
Сама територія вона непристосована до життя, от візьміть площадку, це як після війни.
Активісти нової борщагівської спільноти взяли за мету - зруйнувати стереотип про найгірший район міста.
Михайло Мостепан, активіст спільноти "Борщагівка - то є Європа":
Головний недолік байдужість людей, коли зона комфорту залишається за дверима квартири.
Лише за пів року група колишніх однокласників - на голому ентузіазмі - відремонтувала турнік, зарибила озеро, посадила дерева та квіти і майже ліквідувала стихійне звалище.
Антон Потапов, засновник руху "Борщагівка - то є Європа":
Ми робимо спортивний майданчик замість звалища Ми потрошку боремось з МАФами з перемінним успіхом. Люди насправді втягуються, до нових справ залучаються нові люди.
До ініціатив молоді почали долучатися і місцеві мешканці.
Христина Бобир, жителька Борщагівки:
В мене є ініціативи є бажання робити щось краще, прибирати, робити добрі справи. Щось добре і корисне для нашого району.
Ця ініціатива, вона ж громадянська ініціатива - я її підтримаю.
Особлива гордість спільноти - щомісячний забіг "Борщага ран". Так молодь пропагує здоровий спосіб життя, якого тут відчутно бракує.
Нам дуже прикро, що Борщагівку вважають найгіршим районом, насправді тут живе багато інтелігентних і активних людей, наприклад, як ми.
Волонтери закликають сусідів марно не чекати допомоги місцевої влади, а опоряджувати рідний район власними силами - гуртом.
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