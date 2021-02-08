Жителі Венеції сумною ходою відзначили скасування традиційного фестивалю [ Редактировать ]
Карнавальні маски замість медичних. З десяток венеційців вийшли на площу святого Марка у середньовічних костюмах - так вони відзначили день, якого у місті мав би розпочатися знаменитий карнавал.
Цьогоріч свято скасували через пандемію. Акція вийшла сумною - без музики та перформансів, зате з соціальним дистанціюванням та поліцією, яка нагадала про заборону масових зібрань.
по теме
Італія відчиняє двері музеїв, ресторанів і кафе. І хоча графік роботи ще обмежений - власники та відвідувачі тішаться
В ноябре прошлого года их закрыли для того, чтобы уменьшить количество новых случаев коронавируса
Обмеження продовжать до 30 квітня і ця дата не кінцева, - попереджає прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Тварини дедалі ближче підходять до огорожі з надією побачити людей
У Тбілісі близько 90 власників ресторанів, через недостатню підтримку з боку уряду на тлі локдауну, відмовилися працювати на доставку їжі