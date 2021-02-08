Карнавальні маски замість медичних. З десяток венеційців вийшли на площу святого Марка у середньовічних костюмах - так вони відзначили день, якого у місті мав би розпочатися знаменитий карнавал.

Цьогоріч свято скасували через пандемію. Акція вийшла сумною - без музики та перформансів, зате з соціальним дистанціюванням та поліцією, яка нагадала про заборону масових зібрань.