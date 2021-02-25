Течение коронавирусной болезни изменилось. Вирус мутировал, проявляется новыми симптомами, а также адаптировался к традиционному лечению. Об этом заявил директор Департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный во время брифинга.

Он отметил, что медики, работающие с ковид-пациентами, называют нехарактерные симптомы болезни, такие как рвота, диарея и глухота. Такие проявления связывают с мутацией вируса.

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"Если раньше, еще полгода назад, речь шла о потере обоняния и вкуса, то сейчас COVID-19 проявляется по-другому. Если раньше у единиц фиксировались такие проявления, как рвота, диарея - сейчас это стало происходить чаще. Также медики говорят о нарушении слуха, такую тугоухость", - сказал Пшеничный.

От также добавил, что мутировавший вирус адаптировался к традиционному лечению и отличается скоротечностью процесса.

"Вирус сейчас стал не столь чувствительным к тем методам лечения, которые были еще полгода назад. Также медики отмечают другую быстротечность процесса болезни, вызванной мутировавшим коронавирусом", - заявил чиновник.

Ранее мы писали о том, как узнать о заражении коронавирусом при отсутствии симптомов. Также сообщалось, что число зараженных COVID-19 в Украине резко возросло. За минувшие сутки было сделано 36 670 ПЦР-тестов, 22 760 ИФА-тестов и 27 496 экспресс-тестов на антиген.

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