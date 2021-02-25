Стрімко побільшало хворих на Львівщині та Закарпатті. Медики кажуть: усе через високий рівень захворюваності в сусідніх регіонах. Тож закликають людей дотримуватися карантинних вимог, аби хвороба не ширилась далі. Яка ситуація у цих регіонах зараз?

На Львівщині днями кількість хворих COVID-19 зросла на 10 відсотків. Зараз лікарні заповнені майже на третину. У стаціонарі - понад 1300 пацієнтів.

Таміла Алексанян, завідувачка четвертого діагностичного відділення Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні:

Пацієнти зазвичай поступають у важкому стані. Симптоми, які були - катаральні явища, температура, болі голови, ломота в м'язах.

За минулу добу підтвердили 432 випадки зараження. Втім, ледь не удвічі на Львівщині зросла кількість ПЛР-тестувань. Медики пояснюють, люди хворіють через поширення COVID-19 із сусідніх областей.

Наталія Тімко, керівник Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України:

У нас хворіють сусіди - Івано-Франківська, Чернівецька область. Зрозуміло, що відбувається велика міграція, коли хворі з'являються тут. Далі вірус має можливість поширюватись.

Масковий режим та дистанція - те, що унеможливлює інфікування COVID-19, - наголошують медики. Та в громадському транспорті таких вимог дотримуватись важко, - кажуть пасажири.

Ірина Дідух, жителька Львова:

Як тебе час піджимає, щоб заїхати, - то мусиш добирати тим, чим є, а не чекати на зупинці, коли раптом буде менше людей.

Епідеміологи прогнозують, якщо кількість ковідних хворих і надалі зростатиме - чергового спалаху захворюваності в області не уникнути.

Закарпаття б'є власні рекорди. 654 - стільки хворих в області виявили лише сьогодні. Від початку епідемії це найвищий показник.

Анатолій Пшеничний, директор Департаменту охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації:

За вчорашній день у нас 15 летальних. Фактично такої сумної статистики у нас ще не було.

Ковідні відділення в області заповнені на понад 70 відсотків. Палати інтенсивної терапії - на 100. У стаціонар щодня ушпиталюють майже 200 нових пацієнтів.

Моніка Марушан, лікар-інфекціоніст Закарпатської інфекційної лікарні:

Нам тяжко, шкодуємо цих пацієнтів, стараємося їм допомогти, і звичайно ці костюми, в яких зазвичай не легко працювати - дуже часто до кінця обходу запаморочення.

Медики припускають: на Закарпатті лютує мутований COVID-19, бо перебіг хвороби змінився. Називають нові симптоми, яких раніше не спостерігали.

Анатолій Пшеничний, директор Департаменту охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації:

Прояви діареї, блювоти, то зараз є один із симптомів, - потім з'являється. Колеги говорять за погіршення слуху, тобто приглухуватість.

Через мутацію вірус може важче піддаватися лікуванню. Єдиний спосіб уберегтися - сумлінно дотримуватися карантинних вимог.