В Україні ростуть темпи поширення COVID-19 [ Редактировать ]
Темпи поширення коронавірусу в Україні не зменшуються. За попередню добу підтверджено понад 8 тисяч заражень. Ушпиталили напередодні майже три тисячі хворих. Вилікувалися - більше як чотири тисячі, 146 недужих померли від ускладнень.
Жертвами коронавірусу в Україні за час пандемії стали 25 244 людини. Найвищі показники захворювання на Прикарпатті, на Вінничині та у Києві.
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