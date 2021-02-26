Темпи поширення коронавірусу в Україні не зменшуються. За попередню добу підтверджено понад 8 тисяч заражень. Ушпиталили напередодні майже три тисячі хворих. Вилікувалися - більше як чотири тисячі, 146 недужих померли від ускладнень.

Жертвами коронавірусу в Україні за час пандемії стали 25 244 людини. Найвищі показники захворювання на Прикарпатті, на Вінничині та у Києві.