На выходных, 5-6 июня, в Ривне заработает Центр массовой вакцинации от COVID-19. Его разместят на базе Ривненского областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука (ул. 16 Июля, 36), в актовом зале.

Центр будет работать с 9:00 до 21:00, сообщил городской глава Ривне Александр Третьяк в Facebook.

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Отмечается, что прививки будут делать мобильные бригады центров ПМСП города. Вакцину могут получить люди, которые изъявили желание вакцинироваться от коронавируса и записались на очередь для прививки у семейных врачей или через приложение "Дія".

Для того чтобы вакцинироваться, при себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон - в случае подтверждения записи на вакцинацию в приложении "Дія".

"Прививки (05-06.06.2021г.) будут проводиться вакциной CoronaVac, которая одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Одобрение ВОЗ вакцины CoronaVac позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации, всем, кто прошел полный курс прививок", - написал мэр.

Он заверил, что медики уже активно коммуницируют с пациентами, которые находятся в ожидании вакцинации.

Ранее сообщалось, что стартовала запись на прививки жителей Донбасса и Крыма. Также мы писали о том, что семь стран ЕС выдают сертификаты COVID-вакцинации.

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