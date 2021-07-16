Опции, которых сейчас не встретишь в современных авто Источник: Unsplash

Оснащение современных автомобилей просто поражает воображение. Разнообразные бортовые мультимедиа системы, GPS-навигаторы, видеорегистраторы, тонна всевозможных вспомогательных технологий – все это уже является повседневностью.

На этом фоне кажется, что раньше автомобили были какими-то спартанскими без комфорта и удобств. Но это отнюдь не так.

Автомобили недавнего прошлого оснащались не хуже, просто сменилась эпоха, как следствие –требования к комфорту. За некоторыми опциями мы будем скучать, другие сейчас могут вызывать даже легкое недоумение, а третьи просто оказались не нужны.

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"Подробности" составили список из ТОП-5 вымерших опций, которых не встретишь в современных автомобилях.

Мобильные телефоны

Мобильные телефоны в классических автомобилях

Бортовые телефоны в автомобилях были статусной опцией, которая присутствовала исключительно в люксовом сегменте. В 80-х и 90-х годах прошлого века сотовые телефоны были очень дорогими, а их размеры были очень большими от чего корпуса были громоздкие. Располагались трубки там, где сейчас находится бардачок на центральной консоли.

Оснащение автомобилей встроенными телефонами позволяло решить две проблемы: мобильность и автономность. Размером можно было пренебречь, а питание происходило за счет внутренней электросети авто.

Однако с развитием мобильных технологий, а также появлением Hands Free или громкой связи по Bluetooth, надобность во встроенных трубках отпала вовсе. Машины перестали ими оснащаться с наступлением XXI века.

Телескопические антенны

Телескопическая антенна

Удивительно, но подобная опция оказалась одной из самых долгоживущих, но к началу 2021 года оказалась историей. Складываемой телескопической антенной последний раз оснащались внедорожники Suzuki Jimny в 2018 году.

Чтобы радио лучше "ловило", достаточно было нажать кнопку, как из корпуса выезжала огромная антенна, и шумы перестали мешать прослушиванию музыки. Визуально это тоже выглядело красиво, никаких обрезиненных хвостиков, как у Opel, или активных "акульих плавников", как у BMW, Toyota или Renault. Некоторые даже умудрялись меряться размерами высоты своих выдвижных антенн.

Однако недостатков у такой конструкции была масса. Сервопривод часто ломался и антенна останавливалась на полпули или вовсе не выезжала. Также во время движения она создавала серьезное сопротивление и сильно шумела во время движения. Еще случалось, что антенна задевала ветки и обламывалась, так как выступала выше крыши авто. Да и хулиганы не брезговали обломать "удочку" у оставленного на ночь автомобиля.

Однако после активного развития мобильного интернета и качества радиосвязи, надобность в больших антеннах отпала. Сейчас ловлей радиоволн на "удочку" занимаются в основном любители тяжелого оффроуда и обладатели раций.

Велюровая обивка

Сейчас в салоне чаще встречается кожа или просто тканевая обивка сидений, но куда-то незаметно исчез бархатный велюр. Особенно сейчас в жару преимущества такого покрытия раскрылись бы в полной мере.

Помимо тактильных прелестей, сиденья из ворсованной ткани неплохо смотрелись, подкупая переливами и буйством цвета. Увы, сегодня велюр не популярен в качестве отделки, а альтернативой экокоже выступает практичный текстиль, стойкий к износу.

Ремни безопасности с приводом

Автоматические ремни безопасности

Здесь имеется в виду не инерционные ремни с преднатяжителями, а полноценные автоматические ремни, которые автоматически пристегивали водителя и пассажиров после закрытия двери.

Работало это следующим образом. До посадки водителя и переднего пассажира верхние точки крепления ремней сдвигались в район передних стоек по специальным желобкам, открывая доступ на сиденье. А как только вы садились и закрывали дверь, механизм возвращал крепления к центральным стойкам, тем самым, затягивая лямки у вас на груди.

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Система довольно старая, была разработана "Фольксвагеном", просуществовала вплоть до двухтысячных. Почему вы ее нигде не встречали? Потому что встречалась она зачастую в американских машинах, а в европейских была прерогативой люкс класса.

Увы, сложная механическая система и частые поломки не позволили ей продержаться до наших дней.

Очистители фар

Здесь тоже не стоит путать с омывателями фар – они используются до сих пор. Речь идет о маленьких дворниках, которые крепились под фарами и включались, когда их надо было протереть во время езды.

Причем в отличие от вышеперечисленных опций, щеточки встречались даже в советских "Жигулях" и "Москвичах", но там они очень быстро выходили их строя и их никто не ремонтировал.

Почему они исчезли? Все потому, что в реальности хлопот с очистителями хватало, а результат работы резиновых элементов часто оставлял желать лучшего. Вдобавок с развитием дизайна и стремлением автопроизводителей создать максимально обтекаемые кузова, по которым скользит воздух, сметая грязь после смывки омывателем фар.

Что на очереди?

Вероятно, в ближайшем будущем из автомобилей исчезнут CD-проигрыватели, которых заменили флешки и microSD карты. Причем даже их скоро может не остаться, поскольку потоковые сервисы вроде YouTube Music активно внедряются в мультимедийные системы.

В группе риска также могут оказаться классические замки зажигания, поскольку бесключевой доступ становится все популярнее и дешевле. Есть мнение, что прикуриватели тоже отойдут в небытие, так как пропаганда здорового образа жизни может искоренить вредную привычку.

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