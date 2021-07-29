Космический модуль "Наука" пристыковался к МКС (видео) [ Редактировать ]
В четверг, 29 июля, в 16:30 космический модуль "Наука", который был запущен на прошлой неделе с Байконура, успешно пристыковался к Международной космической станции. Запуск устройства Россия откладывала на протяжении последних 14 лет.
Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Отмечается, что запуск ракеты носителя "Протон-М" состоялся еще 21 июля с космодрома Байконур. После того, как спутник "Наука" вышел на орбиту, модуль в течение следующих восьми дней выходил в зону стыковки с МКС.
"Наука" займет место модуля "Пирс", который недавно был похоронен на Кладбище космических кораблей, что расположено в Тихом океане.
Также известно, что Российская Федерация планирует использовать космический модуль исключительно в лабораторно-исследовательских целях.
В частности, модуль оборудован:
- комплексом по производству кислорода для шести человек;
- роботом-манипулятором ERA для приема грузов;
- устройством для дистанционного зондирования Земли.
Ранее сообщалось, что
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Разработка модуля "Наука" началась в 1995 году. Первоначально планировалось, что он будет запущен к МКС еще в 2007 году, однако запуск модуля неоднократно откладывался из-за технических проблем
Решение было принято с учетом утраты международным договором своего практического значения
Дрон преодолел расстояние в 1,6 км, а высота полета составила 12 метров
Які завдання виконуватимуть військові? І чи може космос у майбутньому стати зоною конфліктів?
Парень станет самым юным человеком, который полетит в космос