В четверг, 29 июля, в 16:30 космический модуль "Наука", который был запущен на прошлой неделе с Байконура, успешно пристыковался к Международной космической станции. Запуск устройства Россия откладывала на протяжении последних 14 лет.

Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

Отмечается, что запуск ракеты носителя "Протон-М" состоялся еще 21 июля с космодрома Байконур. После того, как спутник "Наука" вышел на орбиту, модуль в течение следующих восьми дней выходил в зону стыковки с МКС.

"Наука" займет место модуля "Пирс", который недавно был похоронен на Кладбище космических кораблей, что расположено в Тихом океане.

Также известно, что Российская Федерация планирует использовать космический модуль исключительно в лабораторно-исследовательских целях.

В частности, модуль оборудован:

- комплексом по производству кислорода для шести человек;

- роботом-манипулятором ERA для приема грузов;

- устройством для дистанционного зондирования Земли.

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