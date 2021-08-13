Платок, которым экс-нападающий каталонского клуба "Барселона" вытирал слезы во время прощальной пресс-конференции, выставили на аукцион за рекордную сумму. Объявление опубликовали на платформе для торгов Mercado Libre.

Аргентинец покинул свой клуб и перешел во французский "Пари Сен-Жермен". Во время своей прощальной речи на "родном" стадионе "Камп Ноу" он расплакался. В это время жена спортсмена подала ему бумажную салфетку, которой тот вытирал слезы.

Отмечается, что оставшуюся лежать на трибуне после выступления мокрую от слез салфетку, продадут любому желающему, который согласиться выложить за нее миллион долларов.

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Кроме того, на одном из аукционов в США гитара Курта Кобейна ушла с молотка за 6 миллионов долларов. Инструмент фронт-мена группы Nirvana был использован музыкантом во время концерта Nirvana MTV Unplugged.

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