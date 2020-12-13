Н одном из аукционов Великобритании первое издание истории о маленьком волшебнике Гарри Поттере продали за 90 тысяч долларов.

Книга выходила в 1997 году в тираже 500 экземпляров. Это случилось перед тем как писательница Джоан Роулинг обрела всемирную популярность. Копии первого издания в то время реализовывались на книжном рынке за 10,99 фунтов стерлингов.

Фото: BBC

Отмечается, что другой экземпляр первого издания ранее был продан на аукционе за сумму в размере 50 тысяч фунтов. Изначально, нашедшая книгу жительница английского городка Блэкпул обнаружила ее во время уборки в доме. Она планировала продать "Гарри Поттера" за 50 пенсов.

Читайте также, в Англии открылось общежитие факультета Гриффиндор из Гарри Поттера. Помещение под названием The Dorm имеет шесть односпальных кроватей с бархатными шторами и камин, как в фильмах о юном волшебнике.

Кроме того, Warner Bros представила трейлер новой игры по "Гарри Поттеру". Видеоразвлечение будет иметь открытый мир, созданный вокруг школы чародейства и волшебства Хогвартс.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.