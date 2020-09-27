В США с молотка "ушла" реликвия Nirvana [ Редактировать ]
Фото: The Daily Beast
На одном из аукционов в США гитара Курта Кобейна ушла с молотка за 6 миллионов долларов.
Об этом сообщает Julien’s Actions.
Инструмент фронт-мена группы Nirvana был использован музыкантом во время концерта Nirvana MTV Unplugged.
Продано за 6 010 000 долларов! Новый мировой рекорд для гитары! Гитара Курта Кобейна с выступления Nirvana MTV Unplugged.
Курт Кобейн играл на гитаре Martin D-18E за пять месяцев до смерти.
Фото: Delo.ua
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