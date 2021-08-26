Днепропетровский окружной административный суд отменил региональный статус русского языка в области. Решение об этом опубликовано на официальном сайте Единого государственного реестра судебных решений Украины.

Признать противоправным и недействительным с 28.02.2018 года решение Днепропетровского областного совета "О поддержке языковой политики в Украине" от 17.08.2012 год.

В обоснование иска, в частности, указано, "что по результатам рассмотрения обращения Уполномоченного по защите государственного языка об отмене решений органов местного самоуправления относительно функционирования региональных языков установлено, что решение Днепропетровского областного совета от 17.08.2012 года № 333-14/VI" О поддержке языковой политики в Украине "определяет меры по развитию, использованию и защите русского языка как регионального, в связи с чем не соответствует требованиям действующего законодательства".

Читайте также Штраф за "спасибо": кого коснется украинизация с 16 января и как защитить свои права

Лишение русского языка статуса регионального в Днепропетровской области прокомментировал Языковой омбудсмен Тарас Кремень:

Наконец это антиконституционное решение отменено. Все мы помним, что после принятия в 2012 году позорного закона" Об основах государственной языковой политики "начался своеобразный" парад "предоставление русскому языку статуса регионального. Местные власти Днепропетровщины исключением ни была. Однако еще в феврале 2018 КСУ признал этот закон неконституционным. А с 16 июля 2019 года вступил в силу закон Украины "об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которому депутаты Днепропетровского областного совета имели в шестимесячный срок пересмотреть и отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального. Однако этого не произошло. И только в судебном порядке нам удалось этого добиться.

​28 февраля 2018 года Конституционный суд Украины постановил, что Закон Украины "Об основах государственной языковой политики", известный так же как языковой закон Кивалова-Колесниченко, не соответствует Конституции.

Ранее сообщалось, что 3 ноября 2020 года Конституционный суд Украины рассмотрел представление о конституционности языкового закона и не смог принять решение.

Напомним, что в соседней Молдове 3 декабря 2020 года приняли закон о статусе русского языка и разблокировали вещание российских каналов.