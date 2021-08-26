Найбільше в Європі поле орхідей, найдовший пляж на Чорному морі, червонокнижні тварини та рослини - усе це асоціюється з Кінбурнським півостровом. Але заповідні території тепер під загрозою забудови. Чому - з'ясовувала Марина Михайловська.

Мы собрали много подписей. Заходили практически в каждый дом. Люди возмущены.

А обурені місцеві новим генеральним планом розбудови сіл на Кібурнському півострові. Мовляв, проєкт документу передбачає збільшення меж Василівки, Покровки та Покровського.

Костянтин Редінов, ст. науковий співробітник Регіонального ландшафтного парку "Кінбурнська коса":

Згідно цього генплану заплановане розширення села Покровка, де ми зараз знаходимося, в три рази. За рахунок всієї території, що ми бачимо - до моря, озера, Ягорлицька затока. Це все планується зробити селом.

Збільшити села планують за рахунок об'єктів природно-заповідного фонду України, які внесені до Смарагдової мережі Європи. Науковці прогнозують скандал.

Юрій Козловський, в.о. директора Національного природного парку "Білобережжя Святослава":

Включення до меж населених пунктів територій національного парку може створити умови для подальшої їх забудови. Це найгірше, що може статися з цими територіями.

Сергій Бєляков, житель с. Покровка:

Типичная схема дерибана земли. На первом этапе земли сельхоз-назначения включают в границы села. Как только они входят в территорию села, их сразу режут на кусочки, распродают. Потом новые собственники льют фундамент и тут же суд по закону переводит "сельхоз" в "хоз".

Територія коси розподілена між національним, регіональним парками, лісгоспом та селами. І всі вони не мають чітких меж своїх територій. В керівництві ОТГ запевняють - основною метою створення генплану є якраз впорядкування меж.

Сергій Бичков, Очаківський міський голова:

Классификатор земель, которые находятся в рекреации. Это земли запаса. Согласно нового Земельного кодекса земли запаса будут все переданы в местные советы. Людям представили так, словно завтра сельсовет или горсовет раздаст все участки на берегу. Нет, это запрещено.

Жителі сіл чиновникам не вірять.

Тетяна Ларіна, жителька с. Покровка:

В пояснительной записке на сайте написано, что здесь будут пансионаты, грязевая лечебница на 2000 человек. Коса всего этого не выдержит, даже если на частных участках будут пробивать 400 скважин, это смешение слоев это очень будет опасно.

Селяни побоюються, що поява на косі нових будівель призведе до зникнення пасовищ, дефіциту питної води та перевантаженню електромереж. Люди вимагають перед затвердженням генплану проведення екологічних та економічних експертиз. В іншому разі готові звертатися до суду.