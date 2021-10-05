Кому нельзя вакцинироваться от коронавируса: в Минздраве дали ответ [ Редактировать ]
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Во вторник, 4 октября, в Минздраве рассказали, кому нельзя вакцинироваться от коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
Также он отметил, что процент людей, имеющих противопоказания к введению вакцины от коронавируса, очень маленький.
По его словам, когда речь идет о противопоказаниях к введению вакцины, то следует различать несколько вещей.
Есть так называемые абсолютные медицинские противопоказания - ситуации, когда вакцину ни в коем случае не вводят человеку, сообщил Кузин.
Такая ситуация возникает, когда у человека есть гиперчувствительность - непереносимость одного из компонентов препарата. Процент таких людей минимальный - почти одна сотая от общей популяции людей.
Это те люди, которые тяжело перенесли первую прививку.
Например, получили анафилактический шок или аллергическую реакцию. В таком случае речь идет именно о медицинских противопоказаниях, а поэтому вторую вакцину таким людям не вводят. Лабораторного тестирования "наперед" сейчас провести нельзя, отметил Кузин.
Если, например, человек имеет сердечно-сосудистые заболевания, или онкологию, то стоит проконсультироваться со своим семейным врачом перед прививкой.
Читайте также, в Украине вполне реально локализовать производство вакцин от COVID. В том числе крупнейших мировых производителей Pfizer и Moderna, даже реагенты для производства вакцин должны поставлять украинские химические заводы.
Кроме того, на национальном складе Украины по состоянию на 26 августа не осталось вакцины против COVID-19 производства американской компании Moderna. Она есть только в регионах и только для второй дозы, в сентябре вакцину Moderna в Украину не поставят, уточнили в Минздраве.
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