В городе Кривой Рог, который находится в Днепропетровской области, посреди улицы лежало более килограмма ртути. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели получили тревожное сообщение от прохожего, который и увидел смертоносный металл. После прибытия на место происшествия спасатели выяснили, что на участке, площадью один квадратный метр, в общей сложности находится 1100 грамм ртути.

В средствах защиты органов дыхания ртуть собрано в герметичную емкость и проведена демеркуризация с загрязненной поверхности мест разлива ртути с помощью мыльно-содового раствора.

Отмечается, что в настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента, в частности, каким образом опасный металл оказался на улице и кто является его "хозяином".

Читайте также, в Киевской области полиция задержала мужчину с 30 килограммами ртути. Продавца опасного токсичного металла правоохранители задержали в ходе спецоперации, когда проводили "оперативную закупку". Стоимость изъятой ртути (почти 30 кг) по ценам "черного рынка" составляет более 45 тыс. грн.

Кроме того, в Закарпатской области была зафиксирована попытка вывезти в Евросоюз восемь килограммов металлической ртути. Во время осмотра авто опасный "товар" обнаружили среди вещей иностранца. Емкости с ртутью злоумышленник спрятал в пакетах с мукой.

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