В Харькове шестилетний мальчик проглотил серебряную ложку (фото) [ Редактировать ]
Источник: Харьковская областная клиническая больница
В Харькове к медикам доставили шестилетнего пациента... с серебряной ложкой в кишечнике. Об этом сообщается на Facebook-странице Харьковской областной клинической больницы.
На этот раз все обошлось, и столовый предмет после обследования-наблюдения нашими докторами родители дождались в ночном горшке.
Медики призывают родителей внимательнее следить за детьми и не позволять им играть мелкими предметами без присмотра.
Напомним, что год назад во Львове хирургам городской детской больницы пришлось экстренно оперировать трехлетнюю девочку, которая проглотила 31 магнитный шарик. Часть из них попала в одну петлю кишечника, другая - в другую. Они между собой соединились, повредив стенки кишечника.
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