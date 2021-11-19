В пятницу, 19 ноября, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили транспортируют в военный госпиталь в "Гори" в результате ухудшение самочувствия. Он планирует прекратить голодовку после перевода. Об этом собщает "Грузия Online".

Адвокат Саакашвили Николоз Гварамия заявляет:

Саакашвили согласен на перевод в госпиталь в Гори, и прекратит голодовку после размещения в госпитале.

Гварамия добавил, что адвокаты, члены консилиума и независимые медицинские эксперты также отправятся в военный госпиталь, чтобы убедиться в том, что там работают высококвалифицированные врачи, а протокол восстановление после голодания - расписан специалистами.

Разумеется, мы думаем, что там наверно есть и высококвалифицированные врачи, но для нас важно точно знать, и мы сможем узнать это от специалистов, что там все протекает нормально, и протокол восстановления после голодовки должен быть расписан специалистами, и должны быть ежедневные отчеты.

Напомним, что 1 октября, задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позже у Саакашвили опровергли эту информацию. Но вскоре появилось видео задержания экс-президента. А вскоре в МИД Украины вызвали посла Грузии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.