Саакашвили согласился прекратить голодовку [ Редактировать ]
В пятницу, 19 ноября, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили транспортируют в военный госпиталь в "Гори" в результате ухудшение самочувствия. Он планирует прекратить голодовку после перевода. Об этом собщает "Грузия Online".
Адвокат Саакашвили Николоз Гварамия заявляет:
Саакашвили согласен на перевод в госпиталь в Гори, и прекратит голодовку после размещения в госпитале.
Гварамия добавил, что адвокаты, члены консилиума и независимые медицинские эксперты также отправятся в военный госпиталь, чтобы убедиться в том, что там работают высококвалифицированные врачи, а протокол восстановление после голодания - расписан специалистами.
Разумеется, мы думаем, что там наверно есть и высококвалифицированные врачи, но для нас важно точно знать, и мы сможем узнать это от специалистов, что там все протекает нормально, и протокол восстановления после голодовки должен быть расписан специалистами, и должны быть ежедневные отчеты.
Напомним, что 1 октября, задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позже у Саакашвили опровергли эту информацию. Но вскоре появилось видео задержания экс-президента. А вскоре в МИД Украины вызвали посла Грузии.
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