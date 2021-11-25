В Винницкой области сотрудники правоохранительных органов разоблачили деятельность злоумышленников, которые занимались подделкой документов об иммунизации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Согласно данным следствия, в незаконной схеме были замешаны сотрудники туристического агентства, а также медработники двух больниц региона. Злоумышленники продавали поддельные сертификаты о вакцинации с внесением информации в электронную систему здравоохранения.

Отмечается, что схема работала в течение двух месяцев. "Клиенты" находились с помощью закрытых групп в различных мессенджерах. Стоимость сертификата составляла 250 евро. Во время обысков у фигурантов изъяли вещественные доказательства, а также начали уголовное производство. Известно, что злоумышленникам грозит срок до 6 лет лишения свободы.

Читайте также, на территории Винницкой области сотрудники киберполиции разоблачили группу лиц, которая занималась реализацией "ковид"-сертификатов. Злоумышленники просили 250 евро за внесение данных каждого "покупателя".

Кроме того, сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Чернигове группировку преступников, которые занимались фальсификацией ПЦР-тестов, а также COVID-сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции. стоимость одного сертификата вакцинации составляла 1500 гривен.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.