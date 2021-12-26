Япония содрогнулась от мощных подземных толчков [ Редактировать ]
Недалеко от северного побережья Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 5.9 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Таким образом, стихийное бедствие было зафиксировано в воскресенье, 26 декабря, на глубине 10 км в 55 км от города Хирара. При этом предупреждения об угрозе цунами не было.
Отмечается, что в результате землетрясения не поступала информация о каких-либо жертвах или пострадавших. Также неизвестно, есть ли разрушение зданий.
Читайте также, на севере Италии произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясение находился в городке Бонате Сотто, расположенном близ города Бергамо - толчки ощущались по всей провинции Ломбардия.
Кроме того, у островов Греции произошло подводное землетрясение магнитудой 5,1 балл по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения был в 20 километрах к северо-западу от Икарии на глубине 17,5 километра, он произошел в 6 утра по местному времени.
по теме
Несколько провинций отнесли к зоне риска
На месте сейсмической активности работают сотрудники специальной службы
Такие данные обнародовали в британском Центре экономических и деловых исследований
Ранее срок изоляции составлял 10 дней
Максимальная температура в дневные часы поднялась до +8,3 градуса Цельсия