Недалеко от северного побережья Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 5.9 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Таким образом, стихийное бедствие было зафиксировано в воскресенье, 26 декабря, на глубине 10 км в 55 км от города Хирара. При этом предупреждения об угрозе цунами не было.

Отмечается, что в результате землетрясения не поступала информация о каких-либо жертвах или пострадавших. Также неизвестно, есть ли разрушение зданий.

Читайте также, на севере Италии произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясение находился в городке Бонате Сотто, расположенном близ города Бергамо - толчки ощущались по всей провинции Ломбардия.

Кроме того, у островов Греции произошло подводное землетрясение магнитудой 5,1 балл по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения был в 20 километрах к северо-западу от Икарии на глубине 17,5 километра, он произошел в 6 утра по местному времени.