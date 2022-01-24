Мир находится на критической фазе пандемии коронавирунсой инфекции. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебийесус, передает новостное агентство Reuters.

По его словам, в настоящее время странам необходимо работать вместе, чтобы положить конец острой фазе этой пандемии.

Пандемия COVID-19 идет уже третий год, и мы находимся на критическом этапе. Мы не можем позволить этому продолжать тянуться, колеблясь между паникой и пренебрежением.

Читайте также, во Всемирной организации здравоохранения считают, что нынешняя пандемия коронавирусной инфекции не завершится текущей волной заболевания. В настоящее время существует почти 3 миллиарда человек, которые до сих пор не получили даже первой прививки от коронавируса.

Кроме того, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейсус призвал переосмыслить опасность штамма коронавируса "Омикрон". Он акцентировал внимание на то, что многие недооценивают опасность этого штамма коронавируса и его роли на пандемию.

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