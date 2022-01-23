Во Всемирной организации здравоохранения считают, что нынешняя пандемия коронавирусной инфекции не завершится текущей волной заболевания. Об этом сообщает новостное агентство The Guardian.

В настоящее время существует почти 3 миллиарда человек, которые до сих пор не получили даже первой прививки от коронавируса.

У нас по-прежнему очень уязвимое население, даже если есть несколько стран дальше, остальной мир все еще находится в нем. Это глобальная проблема, нам следует решать ее глобальными решениями.

Отмечается, что официальная представительница ВОЗ Мария ван Керкхове отметила, что пандемия не завершится последней волной с "Омикроном". Также это не последний штамм заболевания с которым еще встретится человечество.

Читайте также, ежегодная вакцинация от коронавирусной инфекции может быть более эффективной, чем ревакцинация. Компания Pfizer может быть готова подать заявку на одобрение вакцины для борьбы с "Омикроном" и начать ее массовое производство уже в марте.

Кроме того, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейсус призвал переосмыслить опасность штамма коронавируса "Омикрон". Он акцентировал внимание на то, что многие недооценивают опасность этого штамма коронавируса и его роли на пандемию.

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