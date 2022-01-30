Активізація переговорного процесу у рамках політичних радників лідерів "Нормандської четвірки" (Україна, Росія, Франція і Німеччини - ред.) дає шанс на стабілізацію ситуації на Донбасі та зменшення напруги довкола українських кордонів. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Нормандська четвірка розморозилася. Треба відзначити роль Франції у цьому процесі. Вони дійсно доклали зусиль, щоб у Парижі зібрати чотирьох радників лідерів нормандського формату. Це була непроста дуже довга розмова. Нас там представляв Андрій Єрмак, він тримався жорсткої лінії, захищав національні інтереси дуже ефективно. Головний результат, що вони домовилися зустрітися знову за два тижні.

Очільник українського МЗС відзначив, що зараз відбувається "дипломатія найвищого рівня", і головне досягнення полягає в тому, що перемовини заради миру тривають.

І Сполучені Штати, і Франція, вони щиро шукають, що ще можна зробити для того, щоб втримати ситуацію на дипломатичному треку і знайти дипломатичне рішення. Це зараз головне. Не просто їхнє спостерігання за тим, що відбувається, а а активне залучення, тому що все треба зараз вирішувати через дипломатію... Ми з самого початку будували дипломатію таким чином, щоб її центр завжди був у Києві. Те що ми називаємо мережева дипломатія, коли всі спілкуються з росіянами, і ми знаємо, що вони говорять їм ,і що росіяни говорять у відповідь. Тобто ми завжди в центрі подій.

Дмитро Кулеба повідомив, що наступного тижня до Києва в один день прибудуть прем'єр-міністри тьох країн - Великобританії, Нідерландів і Польщі. А через тиждень до України завітають міністрів закордонних справ Франції та Німеччини. після перемовин у Києві вони відвідають Донбас.

Нагадаємо, що Дмитро Кулеба прокоментував евакуацію іноземних посольств з України і заперечив погіршення дипломатичних відносин між Україною та США та Німеччиною.