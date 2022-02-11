Регистрация компании в Швейцарии – один из перспективных вариантов для иностранных инвесторов для запуска бизнеса в Европе. Хорошо образованный персонал, стабильное, эффективное правительство, гибкий рынок труда и умеренные налоги составляют основу процветания страны. Кроме того, в Конфедерации одна из самых эффективных и прозрачных администраций в мире. Эта структура делает страну привлекательным местом для размещения международных компаний.

Преимущества регистрации компании в Швейцарии

Благодаря своей экономической и политической стабильности, расположению в Центральной Европе и налоговым льготам, которые она ввела для привлечения иностранных инвесторов, Швейцария является предпочтительной страной для начала бизнеса.

Другие преимущества:

Низкий корпоративный подоходный налог всего 13%.

0% налог на прирост капитала.

0% налог на дивиденды.

Каковы требования к регистрации компании в Швейцарии?

Ниже пошаговое руководство о том, что необходимо сделать, чтобы зарегистрировать бизнес в Швейцарии:

Резервирование имени. Составление и подача Устава и прочих учредительных документов в Коммерческий регистр. Регистрация юридического адреса в стране. Оплата регистрационных сборов. Регистрационные сборы будут соответствовать количеству акционеров и нотариально заверенных подписей. Открытие счета в банке Швейцарии, куда будет внесен первоначальный капитал. Регистрация в Налоговой службе. Получение лицензий и разрешений (для регулируемой деятельности).

Юридические структуры

Решающее значение при регистрации швейцарской компании имеет выбор правовой структуры бизнеса, поскольку это влияет на ваши юридические и корпоративные обязательства. Основные ОПФ компаний представлены ниже.

Общество с ограниченной ответственностью (LLC или GmbH).

GmbH является отдельным юридическим лицом. Общество с ограниченной ответственностью может стать лучшим вариантом для многих предпринимателей и малых предприятий, поскольку оно не требует совета директоров. Чтобы зарегистрировать GmbH в Швейцарии, требуется минимальный уставной капитал в размере 20 000 швейцарских франков, нотариально заверенные учредительные документы и Устав компании.

Другие особенности LLC:

ООО может заниматься любой формой хозяйственной деятельности, предусмотренной Уставом.

LLC должны назначить исполнительного директора, проживающего в Швейцарии.

ООО может иметь одного директора в лице акционера компании.

Ответственность акционеров ограничена количеством акций, которые они внесли в капитал.

Акционерная корпорация (AG).

Этот тип учреждения требует значительных инвестиций. Чтобы зарегистрировать AG в Швейцарии, потребуется минимальный уставной капитал в размере 100 000 швейцарских франков (20% от суммы должна быть уплачена при регистрации). Для регистрации необходимы заверенные нотариусом официальные учредительные документы и Устав. Директор/акционер должны иметь место жительства в Швейцарии. Преимуществом регистрации акционерного общества в качестве холдинговой компании в Швейцарии являются различные налоговые льготы, применяемые как кантональным, так и федеральным правительством.

Полное товарищество (GP).

Эта структура состоит из двух или более партнеров, подписывающих партнерское соглашение для совместного ведения коммерческого бизнеса. Начальный капитал не требуется, GP не считаются юридическими лицами и, следовательно, не облагаются налогом как компании. Индивидуальные партнеры облагают налогом как свои частные, так и деловые доходы и активы коллективно. Оба (или все) партнеры несут неограниченную совместную ответственность по долгам компании.

Создание партнерства в Швейцарии обязуется при регистрации фирменного наименования включать имя одного из партнеров. После того как партнерство зарегистрировано, в обязательном порядке необходимо вести и хранить отчеты о прибылях и убытках. GP обязаны зарегистрироваться в Торгово-промышленной палате и Коммерческом реестре.

Товарищество с ограниченной ответственностью (LP).

Другой тип партнерства, товарищество с ограниченной ответственностью. В нем участвуют как минимум два партнера: один играет роль генерального партнера с неограниченной ответственностью, а другой – партнер с ограниченной ответственностью. В Швейцарии для регистрации LP стартовый капитал не требуется, но обязательна регистрация в Торговой палате.

Также иностранные инвесторы могут выйти на местный рынок, зарегистрировав филиал, дочернюю компанию или представительство.

Бухгалтерский учет и налоги в Швейцарии

Сложная налоговая структура Швейцарии была сформирована тремя уровнями правительства страны: федеральным, кантональным и муниципальным. Швейцарское федеральное налоговое законодательство едино на всей территории страны, но в каждом кантоне действует отдельный закон о кантональных налогах. Поскольку налоговое законодательство и налоговые ставки сильно отличаются между кантонами, выбор места регистрации является важным элементом налогового планирования.

Общая ставка федерального подоходного налога – 8,5%. Различные кантональные и муниципальные налоги также взимаются по прогрессивной ставке, при этом максимальная совокупная ставка составляет примерно 36%. Кроме того, взимаются кантональные и муниципальные налоги на чистое имущество.

Также, приняв решение открыть компанию в Швейцарии, следует принять во внимание, что все предприятия должны вести надлежащие бухгалтерские книги и хранить бухгалтерские записи и связанные с ними документы в течение 10 лет. По закону частные швейцарские компании требуют обязательного аудита, если соблюдаются определенные пороговые значения. Компании, которые превышают два из следующих пороговых значений в течение двух последовательных бизнес-лет, должны подвергать свою отчетность обычному аудиту:

общая сумма баланса 20 миллионов швейцарских франков;

выручка 40 миллионов швейцарских франков;

среднегодовой эквивалент 250 сотрудников с полной занятостью (FTE).

Компании ниже вышеупомянутых пороговых значений подлежат ограниченной законодательной проверке или могут полностью отказаться от аудита и проверки, если количество штатных сотрудников менее 10 и с согласия всех акционеров.

Больше информации по регистрации компаний в Швейцарии вы можете найти на сайте нашей компании.