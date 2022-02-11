В пятницу, 11 февраля, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил главам нескольких ОГА увольнениями. Об этом стало известно в ходе заседания президиума Конгресса местных и региональных властей в Харькове.

Это связано с тем, что в нескольких регионах плохое состояние подготовки к возможным угрозам.

По словам Зеленского, такое состояние наблюдается в Киеве, Мариуполе, Одессе, Ровно и Киевской области.

Я хотел бы обратиться к главам ОГА этих областей и к КГГА, чтобы вы через две недели все сделали, без импровизаций. Консультируйтесь с нашими военными, согласно законодательству о Национальном сопротивлении, той вертикали. Через две недели сделайте, у нас нет времени что-то искать, играть политикой. В противном случае будут кадровые решения.

Напомним, что в Киеве встретились президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Смотрите итоги переговоров.

Кроме того, Кулеба заявил, что уступки по вопросу территориальной целостности Украины и начало диалога с непризнанными "республиками" на Донбассе - это "красные линии", которые Киев переступать не будет.

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