Працівники підприємства контактують з усіма, хто замовляє штучні кінцівки

У Львові збудують Національний реабілітаційний центр України "Незламні". Там виготовлятимуть і встановлюватимуть протези, проводитимуть операції та надаватимуть психологічну допомогу. А на Волині замовити безкоштовний протез може кожен українець. Сучасні технології дозволяють виготовляти штучні руки й ноги відповідно до анатомічних особливостей пацієнта.

Про різновиди протезів і їхні особливості виробники розповіли у Волинській обласній клінічній лікарні.

Як людині треба, вона плечиками звела, і вона відкрилася й закрилася. Усе. А це кисть - косметична, одягається рукавичка…

Кожен протез - особливий, його виготовляють під пацієнта.

Людмила Козак, менеджер Ковельського протезного підприємства:

В кожного свої антропометричні дані, своя культя і, відповідно, до ампутованої ніжки робиться протез.

Кількість ампутацій останнім часом зросла, констатують медики. Часто люди втрачають нижні кінцівки.

Петро Строк, головний хірург Волинської області:

Цех, який має забезпечення всіма матеріалами імпортного виробництва - японських, американських, німецьких - найсучасніших, які в нас є. Досвіду в них вистачає: з 1996 року німці в Ковелі організували, навчили.

Наскільки зручним буде суглоб, залежить від операції. Тому зразки попередньо демонструють хірургам.

І от подивіться, яка різниця: отут до 5 сантиметрів, я не можу менше зробити. Мені доводиться тоді на здорову ногу щось робити, щоби компенсувати, бо він мені за місяць зробить такий сколіоз, що його ніхто не справить.

Протез придатний для ходіння різними поверхнями й ударостійкий. Навіть якщо взимку людина посковзнулася - нестрашно.

Не боїться невеликих камінців, не боїться трави, не боїться поганої дороги. І не боїться води - найголовніше…

Василь Остапчук, технік-протезист Ковельського протезного цеху:

Спеціальний тест є. Є перша - це дуже слабка мобільність, друга - це така, а третя й четверта - це люди активні. І залежно від активності, від мобільності, ставиться коліно.

Кожен пацієнт може отримати два протези: один для ходьби, інший - так званий гігієнічний, тобто призначений для купання.

Василь Остапчук, технік-протезист Ковельського протезного цеху:

Якщо ампутація більш-менш підходить для вакууму - аварійники, військові, які потрапили в біду, - без хвороб - тих ставимо на вакуум. Хто через хвороби, значить тим одягаємо через чохли, і ставимо на бандаж.

За протези сплачує держава. Виготовляють штучні кінцівки за 3-4 дні. Від звернення пацієнта і до першої примірки минає в середньому тиждень.

Людмила Козак, менеджер Ковельського протезного підприємства:

Учора навіть у нас був молодий хлопець, він прийшов на милицях, пішов від нас уже легенько з палицею. Буквально за тиждень він уже буде ходити без нічого.

Працівники підприємства контактують з усіма, хто замовляє штучні кінцівки. А за три роки, якщо в цьому буде потреба - штучну кінцівку можуть замінити.