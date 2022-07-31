Катаклізми завдають не лише прямої шкоди. Вони також загострюють і без того наявні вразливості. Одна з категорій, що особливо вразлива в часи катастроф - природних чи рукотворних - жінки. Як свого часу зазначила генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід - якщо лиха гендерно-нейтральні, їхні наслідки - ні...

Прихисток для жінок, які постраждали від домашнього насильства, відкрили на Прикарпатті. Спершу організатори планували облаштувати заклад на сході та в центрі країни, але через бойові дії - змушені були шукати нове місце для шелтера. Зараз там уже приймають перших пожильців. І це не лише жертви домашніх тиранів.

Тут може розміститись четверо людей, плюс тут одне дитяче ліжечко. В кімнатах ще не всі меблі. Вони всі доїжджають.

Просторна, затишна та з сучасним ремонтом… Це одна з кімнат у шелтері для жінок, які постраждали від домашнього насильства. Екскурсію нам проводить координаторка проєкту Тетяна Іванова. Заклад відчинив двері лише кілька днів тому. Розташований він недалеко від Івано-Франківська. Хоча, за задумом, - мав бути за сотні кілометрів звідси.

Тетяна Іванова, координатор проєкту:

Ми планували створювати такі шелтери в Київській області, безпосередньо в місті Києві. Це такі у нас плани були на січень місяць. В січні почався наш проєкт. В Краматорську ми мали відкривати кризову кімнату. І в Рівненській області та після початку повномасштабного вторгнення ми звісно зрозуміли, що ми не зможемо відкривати ні в Києві, ні в Краматорську.

Шелтер у Рівному таки відкрили. А от Краматорському та столичному проєктам довелося шукати нові місця. Прихисток зі столиці - перебазували до Чернівців. А на Прикарпаття переїхав той, що мали відкрити на Донеччині.

Сергій Дмітрієв, заступник голови синодального відділу соціального служіння ПЦУ:

І саме працівники, директор - вони ж з Краматорська. І фактично із 24 лютого там потрібно було швидко знайти область, куди ми переїдемо, направимо гроші. Треба було переробляти бюджет, шукати приміщення.

Це тоді ще закинуте приміщення - привели до ладу за два місяці: зробили капітальний ремонт і вже готові приймати гостей. Причому не лише жертв домашніх тиранів, а й переселенців.

Тетяна Іванова, координатор проєкту:

Проживати вони тут зможуть від 3-х до 6-ти місяців. Шелтери для постраждалих від домашнього насилля - це не лише про житло. Коли їх створюють, там створюють програми реабілітації. З ними працюють соціальні працівники. Вони отримують допомогу психологів.

Для тих, хто пережив жахіття війни та окупацію, така допомога вкрай необхідна.

Світлана, переселенка з Херсонської обл.:

Зриви були дуже сильні. У нас двоповерховий будинок - він як холодець ходив ходором. То було дійсно страшно дуже.

Світлана - багатодітна мати з Херсонщини. Облаштовується в одній із кімнат шелтера. На Прикарпаття жінка приїхала наприкінці травня з п'ятьма дітьми! Їхали дванадцять діб! Її чоловік і батько - виїхати не змогли.

Світлана, переселенка з Херсонської обл.:

Ми прийняли рішення давно їхати, але не було можливості. А коли знайшлися волонтери, які могли нас вивести я дякую Богу і цим волонтерам, бо у нас не було коштів взагалі за що виїжджати. А дорога на одну людину була дуже космічна, що ми навіть не могли представити собі такі суми і 150 тисяч - це виїхати з Херсона до Миколаєва.

Цей прихисток - один із трьох, які планують відкрити на Івано-Франківщині. Проєкт передбачає не лише житло, а й комплексну допомогу постраждалим від домашнього насильства. До війни в Україні лише офіційно було зареєстровано понад чверть мільйона жертв сімейних тиранів. Більшість із них - на Київщині.

Сергій Дмітрієв, заступник голови синодального відділу соціального служіння ПЦУ:

У нас вже працював шелтер у місті Буча, який був евакуйований прямо з 24 лютого за три дні. І в день до нас там зверталося до 5-6 осіб. Гаряча лінія ще більше. Саме перша потреба - це знайти безпечне місце для проживання, де кривдник не буде переслідувати. Друга потреба, аби хтось був поруч із постраждалою, надати психологічну допомогу, відновлення документів, бо інколи жінки тікали в тому, що є.

Найближчим часом на Прикарпатті має відкритися ще один шелтер - там надаватимуть фахову допомогу жінкам, які стали жертвами сексуального насильства від російських військових.