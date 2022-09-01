У росії відклали "референдуми" на окупованій території України [ Редагувати ]
У кремлі знову перенесли "референдуми" на захопленій території України, тепер до кінця осені. При цьому розглядаються кілька сценаріїв.
Зокрема, у путіна розраховують на проведення "референдумів" у так званих "ЛНР", "ДНР", захоплених Херсонській, Запорізькій та Харківській областях до кінця осені.
Видання зазначає, що починаючи підготовку до "референдуму", у кремлі виходили з концепції, що, залежно від військової ситуації, вони можуть пройти "у близькій чи віддаленій перспективі", де під близькою малось на увазі вересень, а під віддаленою - листопад.
Оптимістичний сценарій - проведення "референдумів" у вересні - швидше за все, реалізований не буде.
Як одна з можливих дат звучить 4 листопада (День народної єдності в росії, - ред.).
Але все це не більше, ніж попередні прикидки, оскільки рішення, як і раніше, залежатиме "від ситуації на фронтах.
При цьому, за даними "Медузи", у кремлі розглядається кілька варіантів проведення "референдумів". Серед основних:
- у вересні чи жовтні провести "референдуми" на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей України, а пізньої осені - у ЛНР та ДНР;
- провести всі псевдореферендуми одночасно, але пізніше; у кремлі розраховують, що до пізньої осені нібито зможуть цілком захопити Донецьку область.
При цьому, за даними двох близьких до адміністрації путіна джерел "Медузи", кремлівське управління внутрішньої політики вже проводить звірку списків членів виборчкомів для "референдумів". А на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей "до голосування", за словами джерел "Медузи", "майже все готове".
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