Через вибухи пошкоджені важливі комунікації

Вознесенськ, Снігурівка, Очаків і Миколаїв - географія обстрілів рашистами Миколаївської області зростає. Ворог масованими ракетними ударами цілить по цивільних об'єктах. Лікарні, школи, музей, готель, 26 будинків - були пошкоджені у неділю лише в Миколаєві.

До того ж через вибухи пошкоджені важливі комунікації. У місті проблеми з водою й електроенергією. Більше про наслідки рашистських атак - у сюжеті Марини Михайловської.

Цей навчальний заклад звели ще у позаминулому столітті. Він пережив дві світові війни та революцію. Але рашистів - не витримав. На щастя у вихідний всередині нікого не було.

Дмитро Плетенчук, пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації:

Навчальні заклади сьогодні так само постраждали. Не один навчальний заклад. Проте це ніколи не зупиняло окупантів. Чудом цей випадок без постраждалих, без травмувань та загибелі цивільного населення.

Біля освітнього закладу - величезна вирва від снаряда. Будівля встояла, але отримала суттєві пошкодження, як і готель напроти.

Прибирають територію та рятують вціліле після нічного обстрілу і в медзакладі в центрі міста.

Там дневной стационар хана. Там детство было. Кондиционеры все.

Свіжого сучасного ремонту як і не було. Снаряд влучив зовсім поруч. Ударна хвиля припала здебільшого на торець будівлі.

Сергій Мотуз, головний лікар:

За счет дерева воронка меньше. Волна пошла на здание. Видите оно все черное. Обгорело. Крыша последние листы их взрывной волной подняло.

Зруйновані кабінети, розтрощені меблі та пошкоджене обладнання. Найбільшого удару зазнало педіатричне відділення.

Світлана Дмитрієва, в.о. завідувача педіатричного відділення:

Здесь тоже участок возгорания был, но его локализовали. То, что вы видите, это уже хорошо убранная территория. Было практичски все завалено стеклами, остатками потолка. Стены повреждены. Электрика повреждена. Все практически.

Після ворожої атаки - один з мікрорайонів залишився без води. Постраждали водопровідна та опалювальна мережі.

Цілий квартал біля міської лікарні - залило водою. Але це не єдина проблема. Значно пошкоджено мережі опалення. Заклад може залишитися без тепла.

Сергій Риков, головний інженер Миколаївської ТЕЦ:

Идут балки перекрытия, надо восстановить трубную часть. Тут стояли 300-ые задвижки, под завалами не понятно, живые они или нет. Если они повреждены, то надо ставить новые. Работы много.

За інформацією Миколаївської ОВА, у неділю по Миколаєву гатили з протиповітряної системи С-300. Загалом випустили близько десятка ракет.

Дмитро Плетенчук, пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації:

Фактично завжди важко зрозуміти, куди вони намагаються поцілити. Бо постраждала будівля музею, приватний сектор та будівлі, які належать до приватного бізнесу.

Окрім соціальної інфраструктури, цієї неділі в Миколаєві постраждала і портова. А у Вознесенську та Очакові ворог ще й обстріляв зерносховища.