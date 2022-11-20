Щонайменше 5 мільйонів українців втратили роботу - Мінекономіки [ Редагувати ]
Щонайменше 5 мільйонів людей в Україні втратили роботу. Про це заявила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна під час Польсько-Українського економічного форуму.
Війна руйнує ринок праці України. Бойові дії тривають там, де було зайнято 10 мільйонів працівників. Щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу. У боях загинули сотні робітників. Через бойові дії країну покинули вже близько 7 мільйонів людей. Суттєво зріс рівень безробіття.
За словами чиновниці, серед ключових пріоритетів роботи українського Кабміну є стабілізація та відновлення економіки, розвиток ринку праці й повернення додому наших громадян, а також створення нових робочих місць. На це спрямовано низку урядових програм, які вже запущені й успішно працюють.
Зокрема, серед таких програм заступниця міністра назвала доступне кредитування для бізнесу, релокацію підприємств з небезпечних територій у відносно безпечні, грантову підтримку розвитку підприємництва єРобота, залучення безробітних до суспільно корисних робіт в рамках проекту "Армія відновлення", програми допомоги з часткового безробіття.
На шляху відновлення України, повернення наших людей перед нами стоять великі виклики та завдання. І сподіваємось, що міжнародні партнери підтримають нас в цьому, зокрема, й наш добрий друг Польща, в якій майже 1,5 млн українців нині перебувають за програмою тимчасово захисту. Ми прагнемо повернути додому всіх наших громадян, що були змушені виїхати через війну.
Нагадаємо, Державний центр зайнятості фіксує 35-відсотковий рівень безробіття в Україні.
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