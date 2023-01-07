Удар ЗСУ по Макіївці: чи могли мобільні телефони видати місце розташування росіян? Це питання зараз активно обговорюють в москві. Бо інакше пояснити такі чисельні втрати за раз - російське командування так і не змогло.

А що про це думають європейські експерти? Чи дійсно смартфони - життєво небезпечні в армії? І чи дозволено ними користуватися в інших військах світу? Світлана Чернецька з'ясовувала.

Самі накликали свою смерть. Саме так російська влада пояснює нищівний удар української армії по будівлі із російськими солдатами в окупованій Макіївці. Мовляв, попри заборону мобілізовані користувалися мобільними телефонами і це дозволило визначити їхнє місце розташування. Насправді одне із базових правил ведення війни - застосування захищених ліній комунікації. І у більшості іноземних військ та сил спецоперацій використання особистих телефонів просто-таки заборонене.

Вільям Альберк, директор відділу стратегії Міжнародного інституту стратегічних досліджень:

Один із найбільших уроків війни в Грузії у 2008-му було те, що російські війська потребують захищеного зв'язку на кожнісінькому рівні бою, але вони почали повномасштабне вторгнення в Україну без такого важливого елементу. Це стало однією із причин, чому їм не вдалося взяти Київ. І ми досі бачимо цю проблему.

Стефан Дюбрюіл, експерт із телекомунікацій:

Нині росіяни використовують технологію, якій 20, 30 чи навіть 40 років. Яка нібито дозволяє військовому командуванню спілкуватися без перехоплення зв'язку. Але навіть цей вид технології вже давно застарів. Саме тому вони повертаються до звичайних мобільних телефонів. А це означає, що стає дуже легко перехопити дзвінки, визначити місце розташування та отримати багато іншої інформації.

Здатність нашої розвідки перехоплювати дзвінки росіян - давно не секрет. Служба безпеки періодично публікує розмови та переписки вояків між собою та з рідними. Хоча неодноразово окупанти скаржилися на те, що їх змушують здавати особисті телефони. Нюанс у тому, що навіть якщо по приїзду до тимчасової казарми, у мобілізованих забрали мобільні - це не означає, що проблему усунули. Навіть якщо телефон вимкнений, - він продовжує передавати геолокацію.

А завдяки цьому місце розташування мобільного, розвідка може визначити з точністю до сантиметра. Але і експерт з телекомунікацій, і опитані нами військові аналітики погоджуються, успішність удару визначили далеко не мобільні дані. Бо для збору інформації українці також широко застосовують дрони та супутникові дані. У цьому ж випадку російське командування демонструє цілу низку проблем. Починаючи із дисципліни, якщо мобільні дійсно використовувалися, але закінчуючи рішеннями керівників щодо концентрації сотень солдатів в одному місці.

Шон Белл, військовий аналітик, віцемаршал авіації у відставці:

Це приклад того, що може статися, коли використовують армію призовників, яка не має досвіду, погано оснащена, погано підготовлена. Бо, по-перше, вони не мали бути зібрані всі разом, та ще й у місці - так близько до лінії фронту, Макіївка розташована всього за 30 кілометрів від передової.

Стефан Дюбрюіл, експерт із телекомунікацій:

Російські військові знову показали свою некомпетентність. Я не є військовим експертом, але в будь-якому випадку, ми бачимо, що командний ланцюг взагалі не дотримується основних правил. І технологічно їм стає все важче змагатися. Ми це також бачимо і по зброї, українці мають значну перевагу в сучасному високоточному озброєнні. Тому виникає питання, чи це побічне явище, чи все-таки глибоко вкорінена проблема. Бо якщо останнє - то означатиме, що те, що сталося - повториться ще не раз і достатньо швидко.

У британському міноборони вказують на іще одну значну помилку росіян. Бо враховуючи масштаби руйнувань після удару, найімовірніше, що у будівлі з солдатами зберігали ще й боєприпаси. Ті створили вторинну хвилю вибухів та збільшили ефект від атаки. Тож хоча досі достеменно невідома точна кількість загиблих, західні експерти припускають, що їх більше, ніж 89, як це визнали у москві. А Київ, нагадаю, каже про 400 вбитих та 300 поранених окупантів.