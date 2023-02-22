Прем'єр-міністр Іспанії Санчес сьогодні відвідає Україну - ЗМІ [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у середу, 22 лютого, відвідає Україну. Про це повідомляє газета La Razon. За інформацією видання, поїздка проходитиме в умовах "найсуворішої таємності".
Візит Педро Санчеса не був передбачений в офіційному порядку денному голови іспанського уряду також з міркувань безпеки. Поїздка Санчеса відбувається у рамках "зобов'язання Іспанії перед союзниками", зазначає видання.
Раніше сьогодні, 22 лютого, Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила, що країна передасть Україні шість танків Leopard 2A4 після ремонту. За її словами, у разі потреби Іспанія може відправити Києву більшу кількість танків.
20 лютого до Києва з неоголошеним візитом прибув президент США Джо Байден. Про його поїздку не знали багато хто в Білому домі та Пентагоні. Після його візиту Вашингтон оголосив про надання Києву нового пакету військової допомоги на $460 млн. Байден заявив, що союзники погодили для України постачання 700 танків.
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