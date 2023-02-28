У Євпаторії в окупованому Криму сталася аварія на магістральному водопроводі, без води залишилося майже 700 житлових будинків. Про це повідомила окупаційна влада українського півострова.

У міському окрузі призупинили заняття у школах, тимчасово не працюють дитячі садки. В Євпаторії та розташованих поряд з нею селищах організовують мобільні пункти роздачі води.

Аварія зачепила понад 120 тисяч людей, тобто все населення міського округу Євпаторія.

Також через аварію порушено водопостачання міста Красноперекопськ, розташованого майже за 100 кілометрів від Євпаторії.

Причини аварії не уточнюються.

До 2014 року Крим майже 85% води отримував з Дніпра через Північно-Кримський канал. Після анексії півострова канал був перекритий, у наступні роки Крим періодично стикався з дефіцитом водних ресурсів, через який, зокрема, вода жителям подавалася за графіком.