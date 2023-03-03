У пʼятницю, 3 березня, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога.Про це свідчить мапа повітряних тривог.

Моніторингові групи фіксують зліт російської авіації.

За даними моніторингових груп, було зафіксовано зліт МіГ-31К ВПС РФ. Він є потенційним носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку наші засоби ППО не можуть перехопити.

Крім того, МіГ-31К можуть супроводжувати й російські винищувачі Су-30СМ.

Варто зазначити, що наразі в Чорному морі перебувають на бойовому чергуванні три ракетоносії, а їх загальний залп - 16 ракет "Калібр".